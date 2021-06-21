Брюссель, , 10:15 — REGNUM Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли четвертый пакет санкций против Белоруссии, в который входят 86 физических лиц и компаний. Об этом 21 июня заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Экономические санкции против Белоруссии обсудят главы стран ЕС на саммите 24−25 июня. Их утверждение запланировано после проведения встречи лидеров.

«Они (санкции — прим. ИА REGNUM) будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить», — уточнил Боррель. Он добавил, что ЕС стремится ввести санкции так, чтобы не навредить благосостоянию людей.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаави сказал, что санкции вводятся за нарушение прав человека, давление на оппозицию и за вынужденную посадку самолета авиакомпании Ryanair.