Статистика заболеваемости новой короновирусной инфекцией в России пошла вверх. Вслед за Москвой власти регионов ужесточают противоэпидемиологические меры, принуждая граждан к вакцинации. Один за другим регионы объявляют о новых ограничениях и обязательной вакцинации. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Российская вакцина против коронавируса. Иван Шилов ИА REGNUM

10:12 21.06.2021 В Чувашии на фоне суточного числа выявляемых случаев заражения коронавирусом могут пойти по пути регионов, где ввели долю обязательной вакцинации для работников ряда отраслей. Руководитель республики Олег Николаев попросил главного санитарного врача ЧувашииНадежду Луговскую «в течение дня» сформулировать предложения в части вакцинации, передаёт корреспондентИА REGNUM со ссылкой на документ. Читайте также: Обязательную вакцинацию могут ввести в Чувашии

10:13 21.06.2021 В Мурманской области из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19 введены новые ограничения. Об этом на еженедельном совещании в правительстве региона объявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондентИА REGNUM. Читайте также: В Мурманской области ввели новые антиковидные ограничения

10:13 21.06.2021 В Республике Калмыкия растёт число заражений коронавирусом. Так, за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 31 человек, сообщает региональный оперштаб 21 июня. Читайте также: В Калмыкии растёт число заражений коронавирусом

10:14 21.06.2021 Если в России придется снова вводить жесткие ограничения на работу общепита и сферы услуг, это может добить многие компании, которые только восстановились после 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Читайте также: В РФ многие компании начнут избавляться от «лишних» сотрудников — прогноз

10:14 21.06.2021 За последние сутки в Петербурге проверили на наличие коронавируса в организме 24 313 человек, сообщили 21 июня в городском оперативном штабе. Читайте также: В Петербурге за сутки протестировали на коронавирус более 24 тыс. человек

10:14 21.06.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 21 июня. Читайте также: В Калмыкии за сутки подтверждено два случая смерти от COVID-19

10:15 21.06.2021 В отношении малого бизнеса властям РФ нужно снова пойти на те меры поддержки, которые принимались весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил научный руководитель факультета социальных наук ВШЭ Александр Чепуренко. Читайте также: Малому бизнесу в РФ снова нужен мораторий на банкротство — экономист

10:18 21.06.2021 В Башкирии до 25 июня должны вакцинироваться от COVID-19 треть госслужащих, а до 2 июля — 60%. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом: В Башкирии от COVID-19 вакцинируют более половины госслужащих

10:26 21.06.2021 Сотрудники администрации Краснодара, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 и заболели новым заболеванием, будут лишаться премий и надбавок до конца текущего года. Об этом 21 июня заявил мэр города Евгений Первышов на совещании в городской администрации. Читайте подробнее: В Краснодаре лишат непривитых сотрудников администрации премии и надбавок

10:29 21.06.2021 Резкая смена позиции директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и существенное сокращение числа тех, кому противопоказана прививка от коронавируса, вызвали непонимание и критику в Госдуме. Читайте подробнее: Депутат Госдумы предложил сократить всех врачей и оставить одного Гинцбурга

10:31 21.06.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 21 июня в областном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Омской области выявили 119 новых носителей коронавируса

10:34 21.06.2021 В Пермском крае за отчётные сутки выявили ещё 130 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Новые случаи обнаружены в 16 территориях региона. В Перми зарегистрировано ещё 66 заразившихся. Читайте также: В Прикамье выявили ещё 130 носителей коронавируса

10:34 21.06.2021 Акцию «Будь здоров, приходи в цирк!» начал Брянский цирк. После вакцинации от COVID-19 в прививочном пункте в помещении цирка можно получить сертификат на представление, сообщили ИА REGNUM 21 июня в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянске за прививку от COVID-19 дают билет в цирк

10:36 21.06.2021 Ряд массовых мероприятий в Удмуртии, запланированных на ближайшие недели, будет отменен или перенесен. В частности, отменяется рок-фестиваль «Улетай», который должен был пройти с 16 по 18 июля в Сарапульском районе. Читайте подробнее: В Удмуртии из-за коронавируса отменяют массовые мероприятия

10:41 21.06.2021 В Югре за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 21 июня региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 88 случаев. Читайте подробнее: В Югре число заражений коронавирусом достигает 59 тысяч

10:46 21.06.2021 В Мурманской области готовятся к введению обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от COVID-19 — сделать прививку придется работникам транспорта, общепита, социально-культурных объектов, учреждений образования, торговли и госслужащим. Подробности в материале: В Мурманской области введут обязательную вакцинацию от COVID-19

10:47 21.06.2021 За прошедшие сутки в Омской области скончались два пациента с коронавирусом. Об этом сообщили 21 июня в областном оперштабе. Об этом: В Омской области скончались уже 1480 пациентов с коронавирусом

10:52 21.06.2021 Темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии планируют увеличить до 6 тыс. человек в сутки. В настоящее время в среднем ежедневно прививку делают около 2 тыс. человек. Читайте также: Темпы вакцинации в Удмуртии намерены довести до 6 тыс. человек в сутки

10:53 21.06.2021 В Мурманской области остаются свободными 10% ковидных коек. Об этом: В Мурманской области коечный фонд для ковид-пациентов занят на 90%

10:59 21.06.2021 Прививки от коронавируса в Омской области сделали 247 885 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в оперативном штабе региона. Читайте подробнее: В Омской области от коронавируса привились почти 250 тысяч человек

11:05 21.06.2021 В Удмуртии сейчас работают 63 пункта вакцинации от коронавируса, а также 12 мобильных медицинских комплексов. В ближайшее время число прививочных пунктов планируют увеличить до 100. В Ижевске 22 июня откроется пункт вакцинации в торговом центре «Мой порт». Читайте подробнее: В Удмуртии откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

11:21 21.06.2021 В своем большинстве общество не поддерживает принуждение к вакцинации, но у региональных властей явный дефицит инструментов исправления ситуации, и так или иначе принуждающие действия предпринимают большинство губернаторов, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко. Читайте также: Народ в России прибегает к «лукавому вакцинированию»

11:24 21.06.2021 Число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 17 378 случаев, сообщили 21 июня в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Об этом: В России выявлено 17378 новых случаев заражения коронавирусом

11:25 21.06.2021 В Петербургском метрополитене участились случаи нападения на сотрудников службы транспортной безопасности, которые ведут контроль за соблюдением масочного режима. Всех нарушителей быстро идентифицируют по записям камер видеонаблюдения и привлекают к ответственности. Об этом: Агрессивных «безмасочников» в Петербурге вычисляют по записям камер

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11:29 21.06.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 21 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 44 934, причём 460 из них обнаружили за выходные дни, 19−20 июня. Вместе с тем 42 392 пациента (+129 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Подробности в материале: В Забайкалье скончались уже 860 пациентов с COVID-19

11:30 21.06.2021 В Нижегородской области по состоянию на 21 июня выявили 268 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 249 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 121 986 случаев. Об этом: В Нижегородской области выявили 268 новых носителей коронавируса

11:32 21.06.2021 За минувшие сутки 20 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 23 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе, что соответствует пиковым значениям в период так называемой второй волны, которая началась осенью 2020 года. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4 тыс. человек. Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Нижегородской области достигло 4 тыс. человек

11:32 21.06.2021 В Чувашии выявлено ещё 54 случая заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Читайте также: Жертвами коронавируса в Чувашии стали 1,5 тыс. жителей

11:33 21.06.2021 За последние сутки в Москве выявили 7584 носителя коронавируса, сообщили в оперативном штабе столицы. При этом число новых случаев снижается — накануне выявили 8305 новых носителей вируса, а два дня назад — 9120 случаев заражения. Читайте также: В Москве за сутки выявили 7584 случая заражения коронавирусом

11:35 21.06.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 75 носителей коронавируса, от COVID-19 излечился один человек. Об этом сообщили 21 июня в республиканском правительстве. Читайте также: В Хакасии за сутки выздоровел один пациент с коронавирусом

11:38 21.06.2021 В Мордовии по состоянию на 21 июня выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 36 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 593 случаев. Читайте также: В Мордовии вторые сутки выявляют 36 случаев заражения коронавирусом

11:39 21.06.2021 Власти райцентра Поспелиха слова губернатора Алтайского края Виктора Томенко о необходимости ускорить темпы вакцинации восприняли слишком радикально: граждан фактически принуждают сделать прививку. Как сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности», представители администрации района обзванивают сотрудников коммунальных служб и настойчиво предлагают выбрать дату для предстоящей прививки. В противном случае предлагают написать письменный отказ от вакцинации. Подробности в материале: Жители алтайского райцентра заявили о принуждении к вакцинации от COVID-19

11:39 21.06.2021 В Ульяновской области продолжает расти число жертв коронавируса. Читайте также: Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё 13 жителей

11:40 21.06.2021 В Пензенской области вновь ввели запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время. Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом в связи с ухудшением эпидобстановки. Читайте подробнее: В Пензенской области вновь запретили ночную работу общепита

11:45 21.06.2021 Министерство здравоохранения России готовит программу вакцинации для борьбы с индийским штаммом COVID-19 для граждан, чей уровень антител опустился до недостаточного. Подробности в материале: Минздрав РФ готовит программу ревакцинации населения

11:45 21.06.2021 В Марий Эл по состоянию на 21 июня выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 27 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 14 009 случаев. Об этом: В Марий Эл второй день подряд выявляют по 27 новых носителей коронавируса

11:46 21.06.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 июня. Читайте также: В Ростовской области растёт число заразившихся коронавирусом

11:50 21.06.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 59 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 21 июня. Днём ранее, 20 июня, в регионе было зарегистрировано 60 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 36 764 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 59 носителей коронавируса

11:52 21.06.2021 За последние сутки в Петербурге от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 80 человек, сообщили 21 июня в федеральном оперштабе. Это на семь человек больше, чем сутками ранее. Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 в Петербурге вновь стала самой высокой в России

11:53 21.06.2021 В Подмосковье число госпитализированных с COVID-19 пациентов, пребывающих в стационарах, увеличилось на полторы тысячи. Об этом 21 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. По его словам, ситуация с распространением коронавируса на территории Подмосковья остается напряженной. Читайте также: Воробьев сообщил о росте числа госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье

11:53 21.06.2021 Лаборатория. © Министерство здравоохранения Республики Карелия

11:54 21.06.2021 Российские власти готовят программу ревакцинации от коронавируса на фоне распространения индийского штамма, об этом пишет 21 июня издание «Коммерсантъ». «В Минздраве готовят программу ревакцинации для людей, чей уровень антител опустился до недостаточного, и обещают с понедельника начать прививать даже беременных», — говорится в публикации. Читайте также: В РФ готовят ревакцинацию из-за распространения индийского штамма — «Ъ»

11:56 21.06.2021 В Республике Алтай по состоянию на 21 июня от коронавируса первым компонентом привито 33 668 человек, или 40,1% от плана. Завершили вакцинацию 26 753 жителя, или 31,9% от запланированного числа. Подробности в материале: Желающих немного: темпы вакцинации на Алтае признали неудовлетворительными

11:56 21.06.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 июня. Об этом: Ещё три жителя Ростовской области скончались от COVID-19

11:59 21.06.2021 На Ямале за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. При этом пять случаев выявлено среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 21 июня региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 36 случаев. Подробности в материале: На Ямале за сутки выявлено 37 новых заражений коронавирусом

12:00 21.06.2021 В Пензенской области за сутки зарегистрировали 81 новый случай заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 21 июня подтверждено 48 845 случаев заражения. Выздоровели за все время 45 340 пациентов, за сутки — 13 человек. Скончались от COVID-19 еще восемь жителей, с начала наблюдения — 926 пациентов. Читайте подробнее: В Пензенской области за сутки выявили 81 носителя коронавируса

12:00 21.06.2021 После введения обязательной вакцинации отдельных категории граждан запись на прививку от коронавируса в Подмосковье резко увеличилась. Об этом 21 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. Глава региона отметил, что существенное количество людей делали прививку даже в выходные дни. Об этом: Число записей на вакцинацию в Подмосковье выросло почти в пять раз

12:01 21.06.2021 Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай внесло в региональный оперштаб предложения по ужесточении противоэпидемических мер. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, эпидситуация в регионе продолжает ухудшаться. Об этом: На Алтае предложили ужесточить антиковидные меры

12:04 21.06.2021 За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 21 июня в оперативном штабе. Это на 27 случаев больше, чем сутками ранее, и на 50 случаев больше, чем два дня назад. Читайте также: По числу новых случаев коронавируса Петербург уступил Москве и Подмосковью

12:04 21.06.2021 В Татарии за сутки подтвердился 31 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 21 июня в регионе зарегистрировали 22 121 случай инфицирования. Всего выздоровели 19 642 ковид-пациента, выписали за минувший день двоих человек. Скончались за все время 523 носителя вируса. Об этом: В Татарии зарегистрировали ещё 31 случай заражения коронавирусом

12:05 21.06.2021 В Саратовской области с начала пандемии погибшими от COVID-19 по состоянию на 21 июня числятся 1240 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались семеро мужчин и три женщины в возрасте от 51 до 82 лет. Читайте подробнее: В Саратовской области за сутки 10 человек скончались от COVID-19

12:07 21.06.2021 В Республике Алтай могут ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, соответствующее предложение направлено в оперштаб. Подробности в материале: В Горном Алтае могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

12:09 21.06.2021 Улучшения ситуации с коронавирусом в Москве не отмечается, сообщила 21 июня вице-мэр столицы Анастасия Ракова. «К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе. Поэтому мы продолжаем наращивать диагностические мощности», — сказала она. Читайте также: Власти Москвы не отмечают улучшения ситуации с коронавирусом

12:13 21.06.2021 Скорая помощь. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:15 21.06.2021 В Ленинградской области продолжается постепенное увеличение суточного количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили 21 июня в региональном оперштабе, за последние 24 часа выявлено 123 новых носителя. Это на восемь человек больше, чем в предыдущие сутки. Об этом: В Ленобласти нарастает угроза коронавируса: 123 новых случая за сутки

12:21 21.06.2021 На Ямале режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции продлён до 31 августа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Об этом: На Ямале введены антиковидные ограничения до сентября

12:24 21.06.2021 В Международном детском центре «Артек» 60 детей и 16 вожатых поместили в обсерватор из-за их контактов с носителями коронавируса. Об этом директор «Артека» Константин Федоренко сообщил 21 июня ТАСС. «У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей — это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей — те, у кого подтвержден ковид», — уточнил Федоренко. Об этом: В «Артеке» 60 детей и 16 вожатых изолировали из-за COVID-19

12:25 21.06.2021 Темпы вакцинации от коронавируса на предприятиях Подмосковья увеличиваются. Об этом 21 июня сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства. «Вакцинация на предприятиях. Тоже темпы увеличили значительно. Вместо 550 предприятий, которые мы мониторили раньше, сейчас в мониторинге 615 крупных и средних, которые мониторятся мининвестом. Отмечаем очень хорошую динамику», — сказала Стригункова. Об этом: На предприятиях Подмосковья увеличились темпы вакцинации

12:26 21.06.2021 За последние сутки в Красноярском крае выявили 147 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 75 872. Об этом сообщили 21 июня в краевом оперативном штабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае коронавирус выявили ещё у 147 человек

12:36 21.06.2021 За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали восемь жителей Красноярского края. Об этом сообщили 21 июня в оперативном штабе региона. Читайте подробнее: В Красноярском крае скончались уже 3880 пациентов с COVID-19

12:43 21.06.2021 В России нельзя принудительно вакцинировать человека. Об этом 21 июня сообщил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM. «На сегодняшний день никого формально заставить вакцинироваться нельзя. Поэтому во всем мире принята концепция свободы вакцинирования с ограничением тех, кто не хочет вакцинироваться», — сказал Трунов. Читайте также: Юрист исключил возможность принудительной вакцинации в России

12:47 21.06.2021 В Ставропольском крае существенно выросла активность жителей, которые хотят сделать прививку против коронавируса. К утру 21 июня привиты уже 304,4 тыс. жителей края, об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Еесли раньше ежедневно на прививочные пункты приходили около шести тысяч ставропольцев, то за последние дни их число ежесуточно превышает восемь тысяч. Подробности в материале: На Ставрополье выросло число желающих сделать прививку от COVID-19

12:50 21.06.2021 В Калужской области будет усилен ежедневный контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, на предприятиях питания, в общественном транспорте. К этой работе власти области попросили подключиться прокуратуру, сообщает региональное правительство. Читайте также: В Калужской области масочный режим ужесточат с помощью прокуроров

12:58 21.06.2021 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Департамент информационной политики Свердловской области

13:00 21.06.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 21 июня, за минувшие сутки выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 144 случая. Читайте подробнее: Сразу семь новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки

13:01 21.06.2021 В Брянской области 21 июня выявлено 147 носителей коронавируса — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заражения превысило 42 тысячи. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались семь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области скончались семь ковид-пациентов

13:05 21.06.2021 Лучшим механизмом защиты от индийского штамма коронавируса является вакцинация. Об этом 21 июня заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей», передает корреспондент ИА REGNUM. Также, со слов эксперта, в России остро стоит вопрос ревакцинации граждан, у которых снизился титр антител. Читайте также: Ученый назвал лучший способ защиты от индийского штамма коронавируса

13:09 21.06.2021 Темпы вакцинации в минувшие выходные выросли на 28% в Башкирии. Об этом 21 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона. «В минувшие выходные темпы вакцинации выросли на 28 процентов. То есть люди нас услышали и пошли прививаться. При этом в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах были очереди. Это безобразие, и я сделал замечание министру здравоохранения. Раз жители пошли вакцинироваться, надо создать для них оптимальные условия», — заявил он. Об этом: Глава Башкирии рассказал о темпах вакцинации от COVID-19

13:10 21.06.2021 В Республике Карелия за последние сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на семь случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 21 июня в региональном оперштабе. Подробности в материале: В Карелии выявлен 101 новый носитель коронавируса

13:11 21.06.2021 В Ульяновской области выявлено ещё более 100 случаев заражения коронавирусом, при этом вылечились ещё 96 пациентов. Подробности в материале: В Ульяновской области победили коронавирус более 55,2 тыс. жителей

13:13 21.06.2021 С апреля 2020 года правоохранители в Бурятии привлекли к ответственности более 600 граждан, нарушивших режим изоляции, находясь на амбулаторном лечении от COVID-19. Наложено 201 постановление на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Читайте также: Жители Бурятии за нарушение режима изоляции заплатили 2,5 млн рублей

13:15 21.06.2021 В Челябинской области обнаружили ещё 103 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе зафиксировали 64 919 случаев заражения. Выздоровели 59 873 пациента. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 103 носителя коронавируса

13:17 21.06.2021 Павильон «Здоровая Москва», в котором проводится вакцинация от коронавируса mos.ru

13:18 21.06.2021 В Ростовской области завершили вакцинацию от коронавируса более 434 тысяч добровольцев, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 июня. Подробности в материале: В Ростовской области 434 тысячи добровольцев завершили вакцинацию

13:19 21.06.2021 Роспотребнадзор не связывает с наплывом туристов наметившийся рост числа заболевших COVID-19 в Кабардино-Балкарии. Такое мнение высказал глава регионального управления санитарного ведомства Жирослан Пагов. Подробности в материале: Роспотребнадзор: туристы не ухудшают ситуацию с COVID в Кабардино-Балкарии

13:24 21.06.2021 В Москве заработали ещё пять амбулаторных КТ-центров для диагностики коронавируса.

13:24 21.06.2021 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал переболевших коронавирусом и привившихся полгода назад и раньше пройти ревакцинацию.

13:25 21.06.2021 В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов из-за коронавируса необходимы повышенные меры безопасности — Мурашко.

13:27 21.06.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 85 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июня сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 83 случая. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявлено 85 новых ковид-пациентов

13:31 21.06.2021 В Воронежской области 21 июня подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки. Подробности в материале: В Воронежской области выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом

13:33 21.06.2021 В Курской области 21 июня зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 39 тыс. 830 заражённых коронавирусом. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Курской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом

13:33 21.06.2021 В Кабардино-Балкарии вдвое увеличили число коек в госпиталях для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Такие меры власти региона предприняли из-за роста числа ковид-пациентов. По словам главы минздрава Рустама Калибатова, количество мест для них в госпиталях увеличили до 280. Из них свободными остаются около 10%. Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии увеличивают число коек в ковидных госпиталях

13:36 21.06.2021 В Белгородской области 21 июня подтверждено 72 случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 40 тысяч. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области коронавирус подтверждён у 40 тысяч жителей

13:38 21.06.2021 В Екатеринбурге эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить школьные выпускные. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также нет возможности провести и общегородской выпускной. То же самое касается и школ других муниципалитетов региона. Читайте также: В Свердловской области из-за коронавируса отменяют школьные выпускные

13:38 21.06.2021 В Липецкой области 21 июня подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 32 тыс. 860 положительных результатов исследований. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки выявлен 61 новый носитель коронавируса

13:38 21.06.2021 В Ростовской области выросла нагрузка на коечный фонд, следует из информации, размещённой на сайте донского правительства 21 июня. Читайте подробнее: В Ростовской области выросла занятость ковидных коек

13:41 21.06.2021 Введенные антиковидные ограничения ослабили для сферы общественного питания в Башкирии. Об этом 21 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона. Он напомнил, что 18 июня внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе, согласно которому в республике не получившим прививки от COVID-19 лицам с 22 июня ограничили доступ в учреждения культуры. С 29 июня ограничен доступ в учреждения спорта, салоны красоты и объекты общественного питания. Читайте также: В Башкирии ослабили антиковидные ограничения

13:41 21.06.2021 За сутки в Томской области подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 21 июня в областном оперативном штабе. Об этом: В Томской области выявили почти 50 новых носителей коронавируса

13:42 21.06.2021 В администрации правительства Кемеровской области выработаны меры по противодействию распространению новой волны коронавируса. Обозначены первоочередные задачи в борьбе с пандемией. «Для противодействия новой волне коронавируса в регионе есть все необходимые ресурсы: лекарства, опыт врачей в лечении болезни. Мы готовы при необходимости развернуть до 5 тысяч ковидных коек. При этом каждый заболевший должен осознавать личную ответственность. Сегодня все, кто тяжело переносит коронавирус и лежит в больницах под аппаратами ИВЛ, не были привиты. Среди умерших от ковида — также ни одного с прививкой», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. Читайте подробнее: Каждый заразившийся кузбассовец «должен осознавать личную ответственность»

13:42 21.06.2021 В Коми число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 981 — за последние сутки скончались еще три человека. Об этом: В Коми за сутки скончались три ковид-пациента

13:43 21.06.2021 Законодательное собрание Санкт-Петербурга 21 июня рассмотрит законопроекты, которые позволят правительству региона оперативно принимать решения в отношении резервного фонда, сняв ограничения по его объёму, и продолжить использовать этот фонд для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом: В Петербурге продлят особые полномочия Смольного для борьбы с эпидемией

13:45 21.06.2021 Во Владимирской области 21 июня подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 34 тыс. 686 носителей вируса. Об этом: Во Владимирской области за сутки выявлены 93 носителя коронавируса

13:46 21.06.2021 В Екатеринбурге будет закрыта фан-зона Евро-2020, действующая на центральном стадионе. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Сегодня мы с коллегами также решили свернуть работу фан-зоны Евро-2020 на «Екатеринбург Арене», — сказал глава региона. Об этом: В Екатеринбурге закрывают фан-зону Евро-2020 из-за коронавируса