Москва, 21 июня, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Печатание и раздача денег жителям России вместо роста экономики страны вызовут усиление инфляции. Об этом 21 июня заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

Елена Молчанова ИА REGNUM Деньги

"Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение — нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — сказал она.

Также глава Банка России отметила, что снижение ключевой ставки до нулевых значений в России привело бы к резкому росту инфляции.

«Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий», — указала Набиуллина, добавив, что в этом случае упал бы курс рубля, потому что люди стали бы переводить свои сбережения в валюту.

«Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу», — также уточнила она.

При этом, говоря о том, почему в развитых странах не происходит такого, глава Центробанка указала, что в таких странах «накопился опыт, доверие к властям» и не создается ажиотаж в магазинах. В то же время Набиуллина считает, что при росте инфляции в этих странах также будут повышать ключевые ставки.

Кроме того, она добавила, что, по ее мнению, эффект от повышения ключевой ставки будет проявляться постепенно и инфляция в течение ближайших месяцев может «еще немного повыситься» и начать снижаться осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня зампред регулятора Алексей Заботкин рассказал, что Центральный банк Российской Федерации обеспокоен темпом роста цен на непродовольственные товары в мае.