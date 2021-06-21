Ереван, 21 июня 2021, 10:01 — REGNUM В Армении партия и. о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор набрала достаточно голосов на выборах, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Тигран Мукучян.
По данным ЦИК Армении, после подсчёта 1 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набирает 53,92% (687 251 голос).
На втором месте по числу голосов находится партия экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», за неё проголосовали чуть более 21% избирателей.
И. о. премьер-министра назвал предварительные итоги парламентских выборов в Армении «стальной революцией». Он считает, что победа его партии «Гражданский договор» восстановит единство общества. Пашинян также пообещал начать в ближайшее время консультации с политическими силами.
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