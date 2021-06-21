Ереван, , 10:01 — REGNUM В Армении партия и. о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор набрала достаточно голосов на выборах, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Тигран Мукучян.

«Те данные, которые мы опубликовали, конечно, да, дают такое право», — сказал Мукучян.

По данным ЦИК Армении, после подсчёта 1 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набирает 53,92% (687 251 голос).

На втором месте по числу голосов находится партия экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», за неё проголосовали чуть более 21% избирателей.

И. о. премьер-министра назвал предварительные итоги парламентских выборов в Армении «стальной революцией». Он считает, что победа его партии «Гражданский договор» восстановит единство общества. Пашинян также пообещал начать в ближайшее время консультации с политическими силами.

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