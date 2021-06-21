Пенза, 21 июня 2021, 10:02 — REGNUM В правительстве Пензенской области 21 июня огласили новое назначение. Так, третьим замминистра экономики стал Евгений Поричанский.
По словам врио губернатора области Олега Мельниченко, Поричанский прошел все ступени управленческой карьеры и дорос до заместителя министра.
ИА REGNUM напоминает, 24 мая с поста замминистра образования Пензенской области уволили Елену Петросову. 12 мая зампредседателя правительства региона по цифровизации назначили Алексея Костина.
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