Рыбинск, Ярославская область, 21 июня, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов «Аксёново». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС по Ярославской области.

ГУ МЧС по ЯО Тушение пожара

Изначально о пожаре написали жители в социальных сетях. Судя по фотографиям, полигон загорелся ночью или рано утром.

«Сейчас ещё тушат. 3 единицы техники и 15 человек личного состава», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС.

Причина и точное время возгорания пока неизвестны.