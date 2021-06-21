Грозный, , 09:50 — REGNUM В федеральном списке кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы в Государственную думу восьмого созыва список Чечни возглавил глава республики Рамзан Кадыров. Итоговый список кандидатов, сформированный на основании проведенного предварительного партийного голосования, был утвержден на XX съезде «Единой России», который состоялся 19 июня.

Как отметил секретарь Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия», спикер парламента Чечни Магомед Даудов, Чечня вошла в число десяти субъектов России, в которых была отмечена высокая активность граждан во время праймериз. Явка в ходе электронного и очного голосования составила около 30%.

По одномандатным округам кандидитом от Чечни на выборы в Госдуму стал Адам Делимханов, который представлял республику в трех предыдущих созывах.