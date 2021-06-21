Ярославль, 21 июня, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославской области ограничили охоту из-за африканской чумы свиней. Указ об этом издал губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Запрещена любительская и спортивная охота на всех животных в радиусе 20 километров от села Туношна. Кроме того, запрещена любительская и спортивная охота на кабана в ряде хозяйств Ярославского, Некрасовского и Гаврилов-Ямского районов.

Срок ограничения установлен до 10 августа. Не исключено, что перечень запретных мест будет расширяться в связи с обнаружениями новых очагов эпидемии. Как сообщает портал правительства области, новый случай был выявлен 15 июня в Борисоглебском районе, где в одном из хозяйств были обнаружены трупы погибших кабанов.