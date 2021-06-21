Киев, 21 июня 2021, 09:46 — REGNUM Встреча президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского может радикально поменять ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом».
По его словам, одним из таких изменений может стать присоединение США к переговорам по урегулированию конфликта.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что основной темой предстоящей встречи Зеленского и Байдена будет участие США в урегулировании конфликта в Донбассе.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины заявил, что без изменений Минских соглашений, подписанных в 2015 году, существенного прогресса в переговорах по Донбассу не будет.
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