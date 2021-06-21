Варшава, , 09:39 — REGNUM Польша в ближайшие годы получит около 25 миллиардов евро из Европейского фонда инфраструктуры, климата и окружающей среды на развитие транспортной инфраструктуры в республике. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 21 июня заместитель министра региональной политики Польши Вальдемар Буда на пресс-конференции.

По словам польского чиновника, данные средства будут инвестированы в строительство и модернизацию автострад, железных дорог и развитие сферы общественного транспорта.

Буда напомнил, что новая финансовая программа ЕС, в рамках которой будут выделены данные средства, является уже третьей по счету за последние 15 лет.

«В рамках прежних двух программ по развитию инфраструктуры с 2007 по 2020 год были проведены масштабные работы. Были созданы сотни километров современных дорог, закуплены новейшие железнодорожные составы, построены новые железнодорожные линии», — добавил чиновник.

Буда добавил, что небольшая часть выделенных средств пойдет на инвестиции в развитие морских портов и внутренних водных путей.