Сеул, , 09:44 — REGNUM Вашингтон готов к переговором с Пхеньяном в «любом месте, в любое время и без предварительных условий». Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на заявление специального представителя США по КНДР Сон Кима.

Данное заявление он сделал 21 июня в ходе трёхсторонних переговоров со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.

Известно, что ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что Пхеньяну нужно готовиться как к диалогу, так и к противостоянию с США.

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Представитель США выразил надежду на то, что Пхеньян положительно отреагирует на предложение Вашингтона провести встречу, а также акцентировал внимание на том, что США продолжат выполнять резолюции Совета Безопасности ООН и призывать другие страны-члены ООН к тому же.

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