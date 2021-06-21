Тбилиси, , 09:31 — REGNUM Георгий Гахария, возможно, покинул пост премьер-министра Грузии в результате «сговора» с представителями оппозиции. Об этом 20 июня в эфире телеканала «Палитраньюс» заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

«Это таило в себе угрозу, и точка. У меня есть основания говорить, что он был в определенном конспиративном сговоре. То, что происходило на наших глазах, абсолютно по всем признакам соответствовало тому, о чем мы говорим», — заявил Вольский.

Он добавил, что в Грузии якобы до сих пор из-за той отставки сохранилась угроза дестабилизации ситуации. На вопрос журналиста, было ли ошибкой назначение Гахарии на пост главы правительства, депутат ответил утвердительно.

«Да, думаю, что это было ошибкой», — сказал Вольский.

Напомним, Гахария подал в отставку с поста главы правительства Грузии 18 февраля, заявив, что выступает против ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, обвиняемого в организации в июне 2019 года беспорядков в Тбилиси. Это было во время обострения противостояния между властями и оппозицией в ходе разразившегося политического кризиса. В конце мая Гахария основал партию «За Грузию».

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший премьер-министр Грузии Гахария посетит США