Канберра, , 09:26 — REGNUM Австралия снова получит в качестве вице-премьера Барнаби Джойса — влиятельного политика, с именем которого связана череда скандалов. Таковы итоги выборов, прошедших 21 июня в парламентской фракции Национальной партии Австралии.

Фракция, которая составляет правящую Либерально-национальную коалицию с Либеральной партией, избрала Джойса своим руководителем. Существующее соглашение с либералами означает, что политик станет заместителем главы правительства, но дата приведения Джойса к присяге ещё не назначена.

Действующий вице-премьер Майкл Маккормак заявил в интервью телеканалу SBS, что премьер-министр Скотт Моррисон поблагодарил его за службу. Избрание Джойса главой партии Маккормак назвал «демократией в действии», своему преемнику он пожелал удачи.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Маккормак сменил Джойса на посту вице-премьера. Этому предшествовал скандал вокруг «служебного романа» Джойса. В 2017 году Джойс фигурировал в скандале с незакрытым гражданством другой страны.

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