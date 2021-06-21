Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии, основавший партию «За Грузию», Георгий Гахария 20 июня отправился в США. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, Гахария планирует провести встречи в Вашингтоне с представителями государственного департамента, а также политиками и руководителями международных организаций. С ним в поездку отправились соратники по партии: бывший посол Грузии в НАТО Леван Долидзе, а также экс-секретарь Совбеза Грузии Кахабер Кемоклидзе.

Сообщается, что Гахария вылетел в США из Брюсселя. Там он пробыл в течение нескольких дней и провёл встречи со спецпредставителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем, некоторыми членами Европейского парламента и рядом чиновников.

Напомним, Гахария подал в отставку с поста главы правительства 18 февраля, заявив, что выступает против ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, обвиняемого в организации в июне 2019 года беспорядков в Тбилиси. Это было во время обострения противостояния между властями и оппозицией в ходе разразившегося политического кризиса. В конце мая Гахария основал партию «За Грузию».

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший премьер-министр Грузии посетит Брюссель