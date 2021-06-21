Сеул, , 09:21 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Антониу Гутерреша с переизбранием на пост генерального секретаря Организации Объединённых Наций на второй пятилетний срок. Об этом южнокорейский лидер написал на странице в соцсети Twitter.

В сообщении, опубликованном 20 июня, глава Южной Кореи отметил, что продолжит тесное сотрудничество с главой ООН для установления прочного мира на Корейском полуострове и реагирования на глобальные кризисы, такие как пандемия коронавируса и изменение климата.

Напомним, что генеральная ассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарём всемирной организации 18 июня в ходе заседания.

Отметим, что в начале июня президент Южной Кореи и глава ООН приняли участие в саммите «Большой семёрки» (G7), который прошел в Великобритании.