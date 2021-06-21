Берлин, 21 июня, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Страны Запада сделали «роковую ошибку», поверив в концепцию «конца истории» американского политолога Фрэнсиса Фукуямы. Об этом 21 июня заявил в своей статье колумнист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Как пишет автор, после развала Советского Союза в Соединенных Штатах распространилась идея о наступившем «конце истории», что цивилизация Запада победила во всём мире и это стало концом эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн.

При этом, по мнению Штюрмера, такая идея была слишком красивой для того, чтобы оказаться правдой, и эйфория от нее продолжалась недолго.

«Из руин Советского союза через неимоверную боль и революционные преобразования возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы», — говорится в материале автора Die Welt.

«России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день», — добавил колумнист.

В то же время Штюрмер пишет, что «старые демоны» смогли взять свое и на пространстве Европы появилась система не на основе баланса, а на основе гегемонии с США в роли абсолютно лидера. При этом позднее она изменилась из-за того, что Россия под новым руководством стала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке, после чего вернулась на мировую арену.

Также автор материала отмечает, что западные страны недооценили Россию, потому что короткий период слабости после развала СССР не стал её концом — и потому в результате конфронтации с реальностью привлекательная для Запада идея о «конце истории» стала «роковым самообманом».

Кроме того, он добавляет, что, по мнению Штюрмера, глядя назад, можно понять, что самый удачный шанс на создание миропорядка, который был бы ориентирован на Запад и западные ценности, был в момент между агониями России и триумфами США.

Вместе с тем колумнист заключает, что в настоящее время этот шанс упущен и неизвестно, появится ли он когда-нибудь снова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пользователи сети интернет из Германии оценили видеообращение канцлера ФРГАнгелы Меркель, которое она записала 21 июня ко дню начала Великой Отечественной войны.