Ереван, , 09:01 — REGNUM «Стальной революцией» назвал предварительные итоги парламентских выборов в Армении исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян. Об этом он заявил во время выступления, трансляция которого была опубликована на странице Пашиняна в Facebook.

Он заявил, что за три года жители Армении осуществили вторую революцию. «На этот раз «стальную», вместо «бархатной», — сказал Пашинян. Он считает, что победа его партии «Гражданский договор» восстановит единство общества.

И. о. премьер-министра добавил: «Страница фальсификации выборов в стране навсегда закрыта». Он также пообещал начать в ближайшее время консультации с политическими силами.

Напомним, по итогам обработки сведений с 75,9% избирательных участков, партия «Гражданский договор» набрала 55% голосов.

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