Кызыл, , 09:01 — REGNUM Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол намерен избраться в Государственную думу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», список кандидатов утвердили на XX съезде партии.

В этом году Туву объединили с соседними Красноярским краем и Хакасией в одну региональную группу №5. Партийный список возглавил депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров. Вторым по счёту идёт экс-глава Тувы.

«Список утвержден абсолютным большинством делегатов съезда путем тайного электронного голосования», — отметили в отделении.

Добавим, что по одномандатному избирательному округу кандидатом от ЕР стал депутат Кызылского городского совета Айдын Сарыглар.

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