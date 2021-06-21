Варшава, , 08:59 — REGNUM Очередной этап межправительственных переговоров Польши и Чехии по поводу дальнейшей работы польской угольной шахты «Турув», что на границе с Чехией, не увенчался успехом. Об этом сообщил 20 июня министр окружающей среды и климата Польши Михал Куртыка в эфире Polskie Radio.

«Прошедшие переговоры были напряженными и жесткими. Мы обсудили многие вопросы, что помогло нам лучше понять друг друга. Определенно, обе стороны стремятся к тому, чтобы разрешить этот спор в духе добрососедского сотрудничества. Но на данный момент наше обсуждение не увенчалось успехом», — сообщил Куртыка.

Министр также подчеркнул, что переговоры сторон возобновятся во вторник, 22 июня. По его словам, обе стороны желают прийти к компромиссу, поэтому он должен быть достигнут в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС.