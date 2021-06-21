Исламабад, , 08:58 — REGNUM Вывод контингента США из Афганистана до достижения политического урегулирования в этой стране вызывает беспокойство. Об этом премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.

По словам Хана, он рад намерению США отозвать свои войска, так как никакое военное решение афганского конфликта невозможно. Политическое урегулирование в этой стране возможно при формировании коалиционного правительства с участием представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«[Я] встревожен, что они уходят без [достижения] политического урегулирования, там существует вероятность гражданской войны», — сказал Имран Хан.

Также он категорически отверг возможность предоставления американскому ЦРУ пакистанских военных баз для проведения операций против террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ни в коем случае Исламабад не разрешит проводить любые действия с пакистанской территории в сторону Афганистана, подчеркнул он.

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