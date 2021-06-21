Ярославль, , 08:55 — REGNUM Федеральное казённое учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ по Ярославской области» обратилось в суд с требованием взыскать около 500 тысяч рублей с организатора несанкционированного митинга 23 января Елены Лекиашвили. Об этом в социальных сетях сообщила сама Лекиашвили.

Полиция на несанкционированном митинге в Ярославле

В Ярославле в этот день прошли несанкционированный митинг и шествие в поддержку Алексея Навального. Суд признал Лекиашвили организатором акции и назначил наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Теперь полиция решила предъявить женщине и материальные требования. Как полагают в казённом учреждении, в охране общественного порядка было задействовано большое количество полицейских, оплатить работу которых в выходной день должны организаторы митинга.

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