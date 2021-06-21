Нур-Султан, 21 июня 2021, 08:45 — REGNUM Одновременное функционирование институтов президента и Елбасы (первого президента Казахстана) оказалось эффективным и целесообразным. Об этом 21 июня заявил председатель конституционного совета Казахстана Кайрат Мами на совместном заседании палат парламента.
Он представил депутатам послание совета «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан». Мами сказал, что действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает курс Нурсултана Назарбаева.
По его словам, сотрудничество двух лидеров стало особенно актуально в условиях острой фазы пандемии коронавируса.
Отметим, 21 июня в Нур-Султане проходит совместное заседание палат парламента Казахстана. Перед депутатами выступил премьер-министр Аскар Мамин с отчетом правительства.