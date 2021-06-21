Санкт-Петербург, 21 июня, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Движение на участке четвертой («оранжевой») линии Петербургского метрополитена временно приостанавливалось утром 21 июня из-за того, что на пути упал человек.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Метро

Как сообщили в пресс-службе подземки, движение не осуществлялось от станции «Площадь Александра Невского — 2» до станции «Спасская».

«В 08:42 движение по Линии 4 осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается», — отметили в пресс-службе.

Состояние упавшего человека пока неизвестно.