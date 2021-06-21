Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Руководству США не следует вести переговоры с нынешним правительством Ирана, эту страну нужно подвергнуть максимальному давлению. Об этом бывший американский госсекретарь Майк Помпео заявил 20 июня в эфире телеканала Fox News.

«Мы должны проводить кампанию по оказанию максимального давления, чтобы заставить этот режим изменить свое поведение», — сказал Помпео.

По его словам, Тегеран рассчитывает ослабить давление Вашингтона и добиться от него больших уступок за счёт переговоров по ядерной сделке.

Избранный иранский президент Эбрахим Раиси, по мнению Помпео, не тот человек, с кем следует говорить Вашингтону. На его руках «кровь тысяч людей».

Как сообщало ИА REGNUM, 60-летний Раиси победил на президентских выборах в Иране, набрав 17,8 млн голосов избирателей, что составляет 62,2%.

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