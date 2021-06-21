Киев, , 08:38 — REGNUM НАТО с 2008 года ничего не сделало для того, чтобы Украина вступила в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому Anadolu Ajansı.

Министр отметил, что официальный Киев регулярно получает сигналы от НАТО и от президента США Джозефа Байдена, которые говорят о том, что страна когда-нибудь станет членом альянса. В то же время, никто не говорит о конкретных сроках вступления, а только о необходимости продолжать реформы.

«Когда мы говорим о реформах, это может быть бесконечная история. И вот мой вопрос к НАТО: сколько именно реформ вы хотите? Дайте нам чёткий список. Потому что чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий у вас», — добавил Кулеба.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Украина может войти в НАТО в течение 10 лет.

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