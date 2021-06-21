Киев, , 08:51 — REGNUM Власти Украины приобрели у Турции ударные беспилотники для того, чтобы Россия «дважды подумала» перед тем, как «атаковать» страну. Об этом 21 июня заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины President.gov.ua

«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину», — сказал он.

В то же время Кулеба отметил, что украинская сторона покупает вооружения якобы для своей «защиты».

"Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», — добавил глава МИД Украины, отвечая на вопрос о том, может ли Киев применять БПЛА в конфликте в Донбассе.

При этом он посетовал на то, что Москва якобы способствует тому, чтобы отговаривать другие страны от продажи украинской стороне оружия.

Кроме того, Кулеба уточнил, что Киев считает качество турецких БПЛА высоким, и рассказал, что существуют планы по оснащению их украинскими двигателями.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня военно-морские силы (ВМС) Украины провели тактические учения корабельной десантной группы в районах Черного моря.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители Юго-Востока страны не согласились с этим, и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то, что в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.