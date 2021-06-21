Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Соединенные Штаты готовят новый пакет санкций против России из-за ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Он также напомнил, что ранее президент США Джо Байден подписал указ, который облегчает процедуру введения новых ограничений против России по ряду аспектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный проходил лечение в Германии после предполагаемого отравления. Власти ФРГ утверждают, что в России его отравили сильнодействующим веществом из группы «Новичок». В Кремле заявляют, что до отъезда блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не находили.

В начале февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы постановил заменить блогеру Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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