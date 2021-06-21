Кызыл, 21 июня 2021, 08:18 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг примет участие в выборах главы региона от партии «Единая Россия». Его кандидатура была одобрена 20 июня делегатами региональной партийной конференции ЕР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Чувствую большую ответственность. Благодарю соратников по партии за доверие», — прокомментировал сам врио главы решение делегатов.
В конференции приняли участие 85 человек от 19 местных отделений партии, сторонники и приглашенные лица. По результатам тайного голосования Владислава Ховалыга поддержали 76 делегатов.