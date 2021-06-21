Ереван, , 08:11 — REGNUM Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу на внеочередных парламентских выборах, но не добрала 008% голосов для единоличного формирования правительства. Об этом 21 июня свиде6тельствуют данные ЦИК по итогам подсчётов голосов избирателей на всех 2008 участках.

Партия Пашиняна получила 53,92% от всех голосов избирателей. Если бы партия набрала 54% голосов, то по законодательству Армении она имела бы право на единоличное формирование правительства.

Второй показатель у блока экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», он набрал 21,04% голосов избирателей. Избирательный порог удалось преодолеть и блоку экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,23% голосов). Партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» и партия «Республика» не смогли набрать больше 4% голосов, а за остальные партии и блоки проголосовали менее 2% избирателей.

Всего во внеочередных парламентских выборах в Армении приняли участие 25 партий и блоков. Явка на избирательные участки к 19:00 мск составила 49,4% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что партия Пашиняна набрала 55% голосов избирателей по результатам подсчётов голосов на 75,9% участков.

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