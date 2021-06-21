Ереван, , 08:10 — REGNUM В Армении на парламентских выборах побеждает партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министр Никола Пашиняна, свидетельствуют данные ЦИК республики.

Так, «Гражданский договор» набрал 53,92% голосов, блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна — 21,04%.

Блок Кочаряна назвал итоги выборов сомнительными, они «резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни за последние восемь месяцев, уточнили там.

В свою очередь Пашинян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу.