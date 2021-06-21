Ереван, , 08:13 — REGNUM Максимальное число голосов избирателей — 53,92% — получила на парламентских выборах в Армении партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Таковы данные ЦИК после обработки всех 2008 участков.

Второй результат — 21,04% — у блока бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения», третий — 5,23% — у блока бывшего президента Сержа Саргсяна «Честь имею».

Партия «Республика» получила 3,04% голосов, прочие политические силы — менее 2%. Для партий избирательный порог составляет 5%, а для блоков — 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. К выборам были допущены 25 партий и блоков, явка составила около 50%.

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