Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Санкции в отношении Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро могут быть отменены Соединёнными Штатами лишь после того, как венесуэльский лидер предпримет ряд политических шагов по демократизации страны. Об этом 21 июня сообщило агентство Bloomberg.

Как пояснил агентству представитель Госдепартамента США, американские власти могут изменить своё отношение к Венесуэле в случае, если Мадуро будет взаимодействовать с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, назначит дату свободных и честных выборов, а также восстановит политические и экономические свободы.

В свою очередь, Мадуро пояснил, что санкции США не позволяют Венесуэле развивать нефтяной сектор, продавать углеводороды и драгоценные металлы. Это затрудняет выполнение международных обязательств, в том числе перед инвесторами. Президент Венесуэлы сравнил американские санкции со зверствами армии США во Вьетнаме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о частичной приостановке властями США действия санкций в отношении Венесуэлы, чтобы страна смогла провести оплату за партию вакцины от COVID-19.

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