Ереван, , 05:16 — REGNUM Более 55% голосов избирателей набрала партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в стране. Об этом 21 июня свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК после обработки сведений с 75,9% участков.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 55,61% голосов избирателей, что позволяет ей в единоличном порядке формировать состав правительства. На втором месте по числу голосов находится партия экс-президента Роберта Кочаряна «Армения», за неё проголосовали 20,01% избирателей.

На третьем месте находится блок экс-президента Армении Сержа Саргсяна «Честь имею», набравший 5,27% голосов и партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения», за неё проголосовали 4,3% избирателей.

Всего во внеочередных парламентских выборах приняли участие 25 партий и блоков. Явка на избирательные участки составила на 19:00 мск 49,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пашинян поблагодарил российское руководство за помощь и поддержку, оказанные Армении и армянскому народу.

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