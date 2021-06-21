Ереван, , 05:03 — REGNUM Благодарность президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину за поддержку, оказанную Армении и армянскому народу выразил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Соответствующее заявление политик сделал 21 июня, выступая в предвыборном штабе партии «Гражданский договор».

Пашинян выразил благодарность Российской Федерации и в частности президенту РФ Путину и премьер-министру РФ Мишустину за поддержку, которая была оказана не его команде, а всей стране и армянскому народу. Также политик выразил благодарность США, Франции, Евросоюзу, Ирану и Грузии. Политик уточнил, что намерен углублять сотрудничество со странами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что партия «Гражданский договор», возглавляемая Пашиняном, лидирует на парламентских выборах в Армении.

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