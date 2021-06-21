Пекин, , 04:21 — REGNUM Посольство Китая в Нидерландах и Синьцзян-Уйгурский автономный район совместно провели сеанс видеообмена, который разоблачил ложь и заблуждения о Синьцзяне, сообщает агентство Синьхуа.

Посол Китая в Нидерландах Тан Цзянь, заявил в своем видеообращении 18 июня, что за последние 60 лет средняя продолжительность жизни в Синьцзяне увеличилась с 30 до 72 лет, при этом общий объем экономического производства вырос более чем в 200 раз, а ВВП на душу населения увеличился почти в 40 раз.

Более 3 млн бедняков были выведены из нищеты в регионе, отметил Тан, добавив, что за последние четыре десятилетия численность уйгурского населения в регионе увеличилась более чем вдвое.

Однако некоторые люди со скрытыми мотивами игнорируют достижения Синьцзяна и намеренно распространяют ложь о правах человека в Синьцзяне, чтобы спровоцировать этнические конфликты, сказал он. Заместитель председателя регионального правительства Ярулла Хисамидин заявил, что США и западные антикитайские силы необоснованно «клеймят» и «демонизируют» Синьцзян.

Они даже сфабриковали ложь века о том, что Синьцзян совершил «геноцид» и «преступления против человечности», что является самым большим ложным обвинением в истории человечества, добавил Джарулла Хисамидин.

Хлопкороб из города Кука в префектуре Аксу Аблат Ахмат показал в видеосвязи крупную сельскохозяйственную технику своей семьи и современные методы производства. Он осудил заявления о принуждении фермеров сажать и собирать хлопок как «чепуху».