Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов приступил к исполнению своих обязанностей в Вашингтоне, куда он вернулся после трёх месяцев пребывания в Москве. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба российского диппредставительства в Twitter.

Около 18:00 по местному времени (01:00 мск 21 июня) служебный автомобиль с российским дипломатом въехал на территорию посольства России в Вашингтоне. Антонов вернулся к месту несения дипломатической службы и приступил к исполнению своих обязанностей.

Незадолго до этого российский дипломат прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке авиарейсом компании «Аэрофлот». Его встретили российские дипломаты и журналисты. После общения с представителями СМИ Антонов вместе с сопровождающими отправились на автомобилях в Вашингтон. Дипломат заявил журналистам, что возвращается в Вашингтон с оптимизмом, надеясь на конструктивную работу с американскими коллегами, направленную на выстраивание равноправных отношений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вернуть послов в Вашингтон и Москву договорились президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин во время встречи 16 июня в Женеве. Администрация Белого дома пока не объявляла о сроках возвращения в Москву посла США в РФ Джона Салливана.

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