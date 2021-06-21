Ереван, , 03:50 — REGNUM С призывом провести митинг обратился к своим сторонникам исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, партия которого лидирует на внеочередных парламентских выборах. Об этом политик объявил в ночь на 21 июня в в штабе своей партии «Гражданский договор».

Пашинян заявил, что народ Армении дал его партии «стальной мандат» и созвал всех сторонников собраться 21 июня в 20:00 (19:00 мск) в Ереване на Площади Революции. По словам Пашиняна, народ принял своё решение. Ожидалось, что на этих выборах победит гражданин, и эти ожидания оправдались. И. о. премьер-министра страны добавил, что в ближайшее время начнёт политические консультации «со всеми здоровыми политическими силами», принявшими участие в выборах, для понимания «их представления относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала».

По предварительным результатам внеочередных парламентских выборов в Армении лидирует партия Пашиняна с 58% голосов избирателей. Основной оппонент Пашиняна, блок экс-президента страны Роберта Кочаряна «Армения», набрал 19% голосов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент Армении Серж Саргсян заявил о давлении со стороны силовиков в ходе парламентских выборов.

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