Стокгольм, , 07:51 — REGNUM 21 июня депутаты Риксдага соберутся в полном составе впервые с начала пандемии. 349 депутатов проголосуют по вопросу объявления вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Риск распространения коронавирусной инфекции в зале заседаний крайне низок», — заявил в интервью тальман Андреас Норлен.

Спикер также подтвердил журналистам, что 19 июня провел двухчасовую телефонную встречу с лидерами всех фракций в Риксдаге, в ходе которой парламентарии обсуждали меры предосторожности на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

По словам Норлена, заседание Риксдага пройдет наиболее безопасным с эпидемиологической точки зрения образом.

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