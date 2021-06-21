Стокгольм, , 07:52 — REGNUM За несколько часов до важного голосования в Риксдаге по вопросу вынесения вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Левену министр внутренних дел Микаэль Дамберг посетил студию телеканала SVT и предупредил, что действия «Левых» могут означать серьезные изменения в шведской политике и приход к власти «самого правого правительства», которое когда-либо было в стране.

В эфире SVT Дамберг признался, «Левые» были спровоцированы предложением ввести в Швеции рыночный механизм установления арендной платы в новостройках и тем самым вновь намерены отстранить от власти правительство. Однако он считает, что партия должна подумать о том, что могло бы означать «разрушение сотрудничества» между партиями, подписавшими «Январское соглашение».

«Если Левые сейчас не хотят дать Ульфу Кристерсону и Шведским демократам решающее влияние на политику Швеции, то нужно попытаться сохранить эту возможность, чтобы не столкнуться с серьезными изменениями и самым правым правительством из когда-либо существовавших в Швеции», — заявил Дамберг.

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