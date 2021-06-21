Стокгольм, , 07:54 — REGNUM Вечером 20 июня, за несколько часов до голосования в Риксдаге по вынесению вотума недоверия премьер-министру Стефану Лёвену, студию телеканала SVT посетила лидер «Христианских демократов» Эбба Буш, которая среди прочего заявила, что ее партия намерена голосовать за отставку премьер-министра и всего действующего правительства.

Процедуру вынесения вотума недоверия Лёвену инициировали «Шведские демократы», которые, также как и «Левые», выступили против установления в Швеции рыночного механизма установления арендной платы в новостройках. «Христианские демократы», наоборот, выступают за рыночную арендную плату, но все равно намерены отправить правительство в отставку.

«Мы вообще поддерживаем введение рыночной аренды как таковой. И мы поддерживаем это предложение, это правда. Это показывает, почему завтрашнее голосование на самом деле не касается какого-то одного политического вопроса. Речь идет о руководящей силе этого правительства. Речь идет о Январском соглашении», — заявила Буш.

«Я надеюсь, что большой победой для избирателей станет то, что мы испытаем возможность привести к власти новое правительство», — подчеркнула парламентарий.

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