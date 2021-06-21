Стокгольм, , 07:55 — REGNUM 21 июня в Швеции состоится голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Стефану Лёвену. За двенадцать часов до голосования студию телеканала SVT посетила лидер «Левых» Нуши Дадгостар, которая призвала правительство и сотрудничающие с ним парламентские партии к компромиссу.

Напомним, что правительственный кризис в Швеции был спровоцирован предложением правительственного расследования, в соответствии с которым в стране должен быть введен рыночный механизм установления арендной платы в новостройках.

«Мы составляем основу поддержки действующего правительства, мы столь же важны, как и Центристы, но мы не участвовали в переговорах по принятию 73 пунктов, которые и являются Январским соглашением и которые реализовывает правительство. Сейчас мы призываем к тому, чтобы сохранить основу поддержки действующего правительства и отказаться от реализации всего лишь одного из этих 73 пунктов. Это не так много», — заявила лидер «Левых».

"У премьер-министра, по сути, есть одна задача — сохранить правительственную основу. Невозможно принимать предложения, если для реализации нет ни большинства (в Риксдаге — прим. ИА REGNUM), ни базы поддержки», — добавила Дадгостар.

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