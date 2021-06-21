Надир Керимов, 21 июня 2021, 08:11 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения.
В тексте Шушинской декларации, подписанной на прошлой неделе президентами Азербайджана и Турции, в частности, отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».
Как в социальных сетях Азербайджана оценили это заявление?
Пользователь Микаил в Телеграм прокомментировал:
@Maik_gym: Это остудит горячие головы на западе.
Пользователь под ником Ralf Magnus подхватил:
Ralf Magnus: Не только на западе, но и на севере и юге.
А пользователь Шамиль из г. Баку считает:
@ShamilZinger: Они уже есть в Азербайджане)) ближе к сентябрю всё официально узнают.
Азербайджанец Нейяз рассуждает:
Neyz Iman: База Турции — это база страны — члена НАТО. Для Кремля это сильный раздражитель. Но видимо, у Эрдогана с Алиевым есть особые возможности договариваться с Путиным. Может, даже какие-то совместные проекты.
Пользователи сети Телеграм на одном из информационных каналов про Азербайджан комментируют:
Farkhad Makhmudov: А как же политика неприсоединения Азербайджана? Как-же обещания не вступать в военные блоки? Хоть малое, хоть большое — ни одно государство от чужих военных баз пользу не извлекало! Швейцария всегда сохраняла нейтралитет, даже Гитлер туда не сунулся!
Пользователь Сеймур Зейналов пишет в ответ:
Seymur Zeynalov: Прочитайте положения и устав этой организации 😉
Фархад все-таки считает, что ничего хорошего не стоит ждать и приводит пример:
Farkhad Makhmudov: Я одно знаю точно! От чужих военных баз на территории ничего, кроме проблем, не жди! И это почти навсегда! Представь себе: у тебя есть друг, очень близкий. В один прекрасный день для помощи тебе он по твоему согласию поселяет у тебя во дворе его сыновей. Проходят годы, проблем у тебя нет, своя семья разрослась, хочешь выпроводить «гостей», но им не особенно хочется уходить… Вот тут-то отношения с другом дают трещину!
Seymur Zeynalov: Мы пока не размещаем базы Турции, рано об этом говорить. Но стоит поговорить о присутствии российских МС, они уже заявили, что им нужна база для разоружения боевиков.
А некоторые пользователи в Youtube придерживаются другого мнения:
Младший Махмудов: давно пора уже начинать новую историю.
Ахмед и Рызван поддерживают:
Ahmed Djafarov: Это классно! Дай бог, чтобы турецкая армия была в Азербайджане.
Rizvan Mantsigov: Молодец Алиев, вернул свои земли, а Турции давно надо было поставить свои базы на Кавказе.
Азербайджанец Эльвин подытожил:
Elvin Qayibov: Военные базы должны быть, кто бы что ни говорил, для более быстрого реагирования в случае агрессии какой-либо другой страны. Нам придется сильно усилить Армию, особенно ВВС, придется закупать истребители, военные транспортные самолёты, усиливать сухопутные войска для быстрого развертывания, работы предстоит много.