Брюссель, , 23:53 — REGNUM Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес и бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская провели переговоры. Об этом Вильмес сообщила на странице в соцсети Twitter.

«Встретилась с госпожой Светланой Тихановской… — написала она. — Бельгия поддерживает белорусский народ в их борьбе за демократическое общество без насилия».

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская во время выступления в качестве гостя на заседании Сената (верхней палаты) чешского парламента заявила, что властям Чехии следует созвать международную встречу на высшем уровне для обсуждения ситуации в Белоруссии и инициировать создание международного трибунала для расследования событий после выборов в республике.