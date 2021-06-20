Ереван, 20 июня 2021, 23:34 — REGNUM Блок «Честь имею», возглавляемый третьим президентом Армении Сержом Саргсяном, заявил о давлении со стороны силовиков в ходе внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщил представитель политической силы Айк Мамиджанян в ходе пресс-конференции.
Мамиджанян также подчеркнул, что в городе Артике были похищены два кандидата в депутаты.
Напомним, внеочередные парламентские выборы в Армении состоялись 20 июня. По предварительным данным, на них лидирует партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Николы Пашиняна.