Ереван, , 23:07 — REGNUM Партия «Гражданский договор», возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра страны Николой Пашиняном, лидирует на внеочередных парламентских выборах страны. Об этом сообщили в ЦИК страны.

По предварительным данным, за партию Пашиняна отдали голоса 58, 04% избирателей. На втором месте идет блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна, в его активе 22,01% голосов избирателей.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 25 партий и блоков.