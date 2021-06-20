Анкара, , 22:46 — REGNUM В Турции надеются, что сформированное по итогам выборов новое правительство Армении извлечет урок из ошибок, якобы совершенных Ереваном в прошлом. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 20 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталье.

«Надеемся, что Армения поймет, что единственным способом обеспечения стабильности и мира в регионе является развитие добрососедских отношений с региональными странами, — сказал Чавушоглу. — Армения должна перестать выдвигать территориальные претензии к соседям и начать налаживать с ними хорошие отношения».

При этом он добавил, что Анкара и Баку готовы предпринять шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня в Армении прошли парламентские выборы. В борьбе за места в законодательном органе страны участвовали 25 партий и блоков.