Стокгольм, , 22:00 — REGNUM 20 июня глава правительства Швеции Стефан Лёвен на совместной пресс-конференции с участием лидера «Центристов» Анни Лёф выступил с очередной инициативой в попытке пойти на уступку «Левым», чтобы те не голосовали против него при рассмотрении вопроса о вынесении ему вотума недоверия 21 июня. Однако лидер «Левых» Нуши Дадгостар не приняла уступку Лёвена и заверила, что ее партия намерена голосовать против премьер-министра страны завтра, 21 июня. Об этом сообщила новостная служба SVT.

Напомним, что правительственный кризис в Швеции был спровоцирован предложением правительственного расследования, в соответствии с которым в стране должке быть введен рыночный механизм установления арендной платы в новостройках.

«Мы четко дали понять, что рыночная арендная плата не может быть реализована с нашего согласия. Несерьезно со стороны премьер-министра делать вид, что он выполнил наши требования», — заявила Дадгостар после пресс-конференции с участием Лёвена и Лёф.

«После сегодняшнего сообщения, Левые намерены голосовать против Стефана Лёвена завтра (21 июня — прим. ИА REGNUM)», — отметила Дадгостар в ходе своей пресс-конференции.

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