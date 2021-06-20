Стокгольм, , 21:58 — REGNUM 21 июня в Швеции состоится голосование по вынесению премьер-министру страны Стефану Левену вотума недоверия. 20 июня глава кабинета министров Лёвен на совместной пресс-конференции с участием лидера «Центристов» Анни Лёф выступил с очередной инициативой в попытке пойти на уступку «Левым», чтобы те не голосовали против него 21 июня. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Сообщение, которое обнародовали Лёвен и Лёф, заключалось в том, что заинтересованные стороны на рынке жилья — Ассоциация арендаторов, Ассоциация собственников и Ассоциация собственников муниципального жилья — должны до 1 сентября обсудить, как следует реформировать механизм установления арендной платы в новостройках.

Затем правительство Швеции представит соответствующий законопроект, подчеркнул премьер-министр страны Лёвен.

«Если стороны не договорятся, партии, подписавшие Январское соглашение, то есть Социал-демократы, Зеленые, Центристы и Либералы, продолжат имплементацию предложений правительственного расследования, которое уже было представлено, а также подверглось критике», — заявил Лёвен.