Ереван, , 21:07 — REGNUM Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 1 млн 281 тыс. 174 человека. Наиболее активные граждане проживают в Сюникской области — здесь на участки пришли свыше 60% избирателей.

Напомним, парламентские выборы в Армении прошли сегодня, 20 июня. В борьбе за места в законодательном органе страны участвовали 25 партий и блоков.