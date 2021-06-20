Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Саливана о подготовке новых санкций против России. Об этом он сообщил по прибытии в Вашингтон.

«Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита», — отметил дипломат, имея ввиду встречу президентов России и США.

Антонов подчеркнул, что подобные заявления не способствуют налаживанию отношений между странами.

Посол выразил убежденность в том, что для нормализации отношений между государствами нужно совершать реальные шаги, а не довольствоваться заявлениями.